In Campania curva contagi risale

Torna a rialzarsi, anche se di poco, la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto ha reso noto l’Unita’ di Crisi della Regione Campania sono 1.626 i positivi – 1.431 asintomatici – su 14.286 tamponi esaminati. Il che significa che la percentuale tra positivi e tamponi e’ delll’11,3%; ieri era del 10,60%. Quarantadue le persone decedute -18 nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri – mentre sono 1.843 le persone guarite. L’allerta e’ ancora, alta, dunque. E anche per questo il Comune di Napoli lancia un appello alla cittadinanza a restituire le bombole di ossigeno alle farmacie. L’assessorato alla Salute ha realizzato un video, con protagonista l’attore Patrizio Rispo, per sensibilizzare i napoletani alla restituzione delle bombole perche’ – si spiega – ”c’e’ bisogno di ossigeno”. “Lo chiedono gli ammalati che sono in casa e nelle farmacie le bombole scarseggiano e i farmacisti chiedono con forza che le bombole vengano riconsegnate subito dopo l’uso. Solo cosi’ – si conclude l’appello – possiamo trovarle pronte e cariche in farmacia”.

