Il rilancio delle attività produttive al centro dell’incontro tra Ferrara, Esposito e Gagliano

di Monica De Santis

Continuano gli incontri tra il neo assessore alle attività produttive Alessandro Ferra e le associazioni di categorie. Dopo aver incontrato lo scorsa settimana i componenti dell’Acs di Salerno, ora l’assessore ha incontrato i presidenti provinciali di Confcommercio e Confersercenti, mentre, dovrebbe essere in programma per la prossima settimana, salvo imprevisti dell’ultimo momento, l’incontro con i componenti dell’Aisp presieduta da Vincenzo Penna. Tornando all’incontro con i presidenti provinciali di Confesercenti e Confcommercio si è trattato di un incontro partecipato, necessario a fare il punto sulla situazione commerciale nella città di Salerno, specie dopo le continue chiusure dovute alla pandemia. Dunque, è stata messa sul tavolo la lista delle priorità di Confcommercio e Confesercenti Salerno verso cui muoversi nei mesi a venire: confronto, dialogo e concertazione costanti per programmazioni condivise a vantaggio esclusivo del tessuto economico e sociale della città. “È questa la strada da seguire – ha dichiarato Raffaele Esposito, presidente provinciale di Confesercenti Salerno – Raccogliamo con interesse ed apprezzamento la volontà del neo assessore di istituire, con le sigle maggiormente rappresentative delle associazioni datoriali cittadine, un tavolo di lavoro permanente per le questioni commercio e turismo. Confesercenti, attraverso i propri rappresentanti, farà la propria parte in un’ottica di massima collaborazione istituzionale”. Non da meno le considerazioni di Giuseppe Gagliano, Presidente provinciale di Confcommercio Campania: “Accogliamo con piacere questa apertura al confronto che, indubbiamente, fa ben sperare sui risultati da raggiungere. Ora, tocca a noi fare proposte mirate che vadano incontro alle istituzioni nella definizione di quali obiettivi porsi per lo sviluppo futuro della Salerno turistica, senza però dimenticare gli strascichi della pandemia: guardare, da un lato, attraverso una lente prospettica e, dall’altro, non trascurare cosa succede sotto il nostro naso”. Nel frattempo, l’attenzione è rivolta all’evolversi della vicenda Luci d’artista che, affidandosi a un piano di sicurezza adeguato, porta con sé tutti i vantaggi per le casse dei pubblici esercizi e delle attività commerciali turistiche; oltretutto, si è già al lavoro su di una serie di aspetti chiave da approntare quanto prima, a partire dalla questione distretti del commercio, accoglienza e flusso visitatori. “Salerno è una città che può ambire a buone performance e, indipendentemente dal fatto che si posizioni al centro tra due costiere, può brillare di luce propria” – conclude Gagliano.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia