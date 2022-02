Un percorso di formazione, con l’obiettivo di fornire agli imprenditori del comparto abbigliamento, tessile, accessori e articoli moda una serie di strumenti pratici e idee innovative per il retailer, al fine di intercettare i nuovi bisogni ma, soprattutto, nuove modalità di relazione con la clientela. E’ questa la proposta che arriva da Confcommercio Campania e Federmoda per “Il Retail nella Nuova Normalità”: cinque incontri da tre ore ciascuno, in programma ogni lunedì, dal 21 febbraio al 21 marzo, dalle 14 alle 17, su piattaforma zoom. In particolare, insieme a relatori esperti del settore, il corso verterà sui temi di: vendita assistita, marketing sensoriale, come attirare i clienti in store, come vendere agli stranieri, la matematica del fashion retail. Ripartire riprogrammandosi, in epoca di new normal, prendendo spunto dalle tecniche di comunicazione efficace, rilancio mirato e total look, passando per le strategie di fidelizzazione, fino ai comportamenti di vendita e pregiudizi, affinando la propria identità, sito, e-commerce, blog e campagne promozionali, studiando nuovi concetti di Key Performance Index, imparando a superare le incomprensioni linguistiche con i visitatori stranieri, puntando a migliorare le prestazioni di store, la visual, colori e luci per creare l’ambiente di vendita e la vetrina ideale e, ancora, realizzando eventi a porte aperte per attirare clienti.

