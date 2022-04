“Il Jazz che è in noi” al Liceo Alfano I

Il Liceo Musicale Alfano I di Salerno, nell’ambito del progetto, “Il Jazz che è in noi”, volto la diffusione della musica Jazz, organizza presso il proprio Istituto una rassegna di Music Jazz che vede protagonisti i suoi ex alunni attualmente iscritto presso la principali Istituzioni Italiane ed estere. I concerti si teranno secondo il seguente calendario: 12 Aprile 2022 (ore 11,45) Guglielmo Santimone Quartet (Siena Jazz); 22 Aprile 2022 (ore 10,45) Gabriel Marciano e Vittorio Esposito Quartet (Cons. di S. Cecilia Roma); 29 Aprile 2022 (ore 10,45) Golden Zebra Anita Galdieri, Luca D’Arco (Cons. Martucci Salerno Damiano De Matteis (Cons. San Pietro a Majella Napoli). L’Alfano I di Salerno è uno dei primi Licei Musicali nati nel sud Italia, divenendo presto punto di riferimento per i successivi creatisi in Campania e nelle altre regioni meridionali, proponendo modelli didattici innovativi e ampliando l’offerta formativa per essere sempre più calzante con la realtà musicale odierna variegata e in continua evoluzione. In quest’ottica, i laboratori di musica d’insieme hanno dato vita alla costituzione di diversi ensemble con repertori e stili diversi, risultando estremamente efficaci e caratterizzando la cifra musicale plurale ed eterogenea dell’Alfano I.

