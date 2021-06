Il Convento “Santa Maria degli Angeli” gestito dalla Fondazione Cassa Rurale

Ieri mattina, presso la sede di Banca Campania Centro a Battipaglia, è stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito tra la Provincia di Basilicata Salerno dei Frati Minori Cappuccini, nella persona del legale rappresentante Padre Massimo Poppiti, e la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia presieduta da Federico Del Grosso, per il recupero e la gestione del convento “Santa Maria degli Angeli” di Montecorvino Rovella, uno dei luoghi di culto e complessi culturali più significativi della provincia di Salerno. Il comodato non riguarderà la Chiesa. In virtù di tale accordo, in conformità con la Costituzione dei Frati Minori Cappuccini, la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia si impegna alla realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico, sulla base del principio di sussidiarietà, volto a rafforzare i legami solidaristici e a far crescere le responsabilità sociale delle imprese. “L’accordo di comodato oggi sottoscritto rappresenta una tappa importante della storia della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, in linea con la visione del presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo e del direttore generale Fausto Salvati – sottolinea Federico Del Grosso, presidente della Fondazione – Il nostro intervento si focalizzerà su due aspetti: da un lato, il recupero e la valorizzazione architettonica della struttura e dei suoi spazi interni oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, dall’altro, l’attuazione di un progetto di animazione sociale e culturale che tenga conto delle peculiarità di Montecorvino Rovella e dei suoi principali stakeholder e che possa portare ricadute positive sulla nascita di nuove imprese, la valorizzazione del capitale umano, e in ultimo lo sviluppo del territorio e della provincia Sud di Salerno”. “Con questa firma prende il via un progetto ambizioso sposato da Banca Campania Centro e che affonda le sue radici proprio nello spirito cooperativo e di coesione sociale della Cassa Rurale – afferma il presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo – Siamo certi che l’intervento della Fondazione possa dare il giusto risalto ad una struttura religiosa e culturale di riferimento per il nostro territorio. Il piano di iniziative collegate a questo accordo non potrà che portare benefici a Montecorvino Rovella e all’area dei Picentini, consentendo a tanti giovani di usufruire di opportunità di conoscenza e condivisione”.

