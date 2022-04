Il Comune di Salerno alla BIT di Milano con il sindaco Napoli e l’assessore Ferrara

Il Comune di Salerno parteciperà anche quest’anno alla BIT di Milano, la Fiera Internazionale del Turismo in programma dal 10 al 12 aprile prossimi. La città di Salerno avrà un suo spazio dedicato all’interno del padiglione della Regione Campania, all’interno del quale, così come da prassi ormai consolidata negli anni, saranno ospitati gli operatori turistici del territorio. A guidare la delegazione salernitana saranno il Sindaco Vincenzo Napoli e l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara. Alla BIT, uno dei principali eventi fieristici del panorama nazionale ed internazionale, sarà promossa la Destinazione Salerno ed il calendario degli eventi programmati per tutto il 2022. Nell’ambito dell’evento è in programma per la mattinata dell’11 aprile anche una conferenza stampa all’interno del padiglione della Regione Campania, nel corso della quale il Sindaco Napoli illustrerà nel dettaglio l’offerta turistica e spettacolare della città di Salerno per l’anno in corso.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia