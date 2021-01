Il Codacons Salerno sarà protagonista Marchetti in campo con Cammarota

di Erika Noschese

Il Codacons Salerno protagonista delle prossime elezioni amministrative nella città capoluogo. Nella giornata di ieri, l’associazione di categoria a tutela dei consumatori ha annunciato che il vice segretario nazionale, l’avvocato Matteo Marchetti sarà candidato al consiglio comunale di Salerno con Antonio Cammarota sindaco. “Oramai ci siamo, le elezioni della nostra città sono alle porte, finalmente abbiamo la possibilità di voltare pagina dopo trenta anni – ha dichiarato la segreteria del Codacons Campania – Vista l’esperienza vissuta sul campo attraverso l’Associazione Codacons a Salerno ed in Campania affrontando i temi più disparati e contribuendo a far crescere una coscienza civile e sociale nella nostra comunità attraverso tante battaglie che hanno condotto ad altrettante vittorie presso i Tribunali e non solo”.

