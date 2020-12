I mercatali riprendono la loro attività

di Erika Noschese

Un ritorno quasi alla normalità per gli operatori mercatali della provincia di Salerno che ieri mattina hanno ripreso la loro attività lavorativa. Nei giorni scorsi Ciro Pietrofesa, coordinatore regionale dell’Anva Campania si era detto pronto a manifestare dopo la decisione di alcuni sindaci, anche nel salernitano, di prorogare lo stop delle attività per i settori non alimentari. Una situazione ben presto rientrata, ad eccezione di Castellabate dove resta sospeso il mercato settimanale del martedì e del sabato e ad Acerno con la sospensione del mercato del venerdì. Ad oggi, l’Anva Salerno è in attesa di una conferma delle riaperture da parte dei comuni di Maiori, Castel San Giorgio e Roccapiemonte.

