Gusto Italia per la prima volta arriva a Paestum

di Monica De Santis

E’ stato presentato ieri mattina il programma della prima edizione di “Gusto Italia a Capaccio Paestum”. La manifestazione ideata da Giuseppe Lupo e che punta a valorizzare le piccole aziende agricolo ed artigianali d’eccellenza di ben sei regioni del Sud d’Italia, si terrà dal 16 al 19 giugno presso l’ex tabacchificio Cafasso. Quella di Capaccio Paestum è la nona tappa del tour di Gusto Italia che proseguirà con appuntamenti a Maiori, Camerota, Castellabate ed altri comuni della provincia di Salerno e non solo. Un mercatino, area food e tanti show cooking, degustazioni, convegni e laboratori, saranno questi gli ingredienti vincenti della tappa di Paestum, che come sempre sarà aperta al pubblico gratuitamente. A fare da cornice, come abbiamo detto, sarà l’incantevole esempio di archeologia industriale degli anni Venti, ovvero l’ex tabacchificio di Cafasso. Utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale dalle Forze Alleate come quartier generale del comandante Clark e poi come ospedale militare, rappresenta la storia economica e sociale del territorio. “Per la prima volta “Gusto Italia sceglie Capaccio Paestum per una delle sue tappe – ha detto il sindaco di Capaccio PaestumFranco Alfieri, nel corso della presentazione del programma della manifestazione – La quattro giorni, dedicata alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del Made in Italy e all’artigianato artistico tipico e tradizionale, è l’ennesima manifestazione di prestigio che si terrà nell’ex Tabacchificio. Una ulteriore conferma del ruolo di attrattore, oltre che di grande contenitore di eventi, che avevamo immaginato quando abbiamo deciso di investire su questo immobile. Siamo poi – ha proseguito – ulteriolmente felici di ospitare quest’evento che è ad ingresso libero, quindi aperto a tutti coloro che vogliono visitare gli stand e poi eventualmente acquistare alcuni dei prodotti d’eccellenza che verranno proposti”. L’inaugurazione, alla presenza del sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, si terrà alle ore 17 di giovedì 16 giugno. Le attività, invece, apriranno sin dal mattino alle ore 10 e proseguiranno tutti i giorni sino a mezzanotte. Tra gli ospiti più attesi il giornalista Giuseppe Calabrese, conduttore di Linea Verde e Angelica Sepe, cuoca e cantante emozionale, giudice di un’altra trasmissione tv RAI: Cook 40. Ma saranno decine gli chef ed i produttori che si alterneranno sul palco cucina raccontando le proprie specialità e mostrando le proprie preparazioni, sotto la guida attenta della giornalista gastronomica Antonella Petitti. 8 le regioni rappresentate attraverso decine di produttori ed artigiani: Emilia Romagna, Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Il progetto, firmato dall’Associazione Italia Eventi, nasce con l’obiettivo di dare spazio alle piccole produzioni di nicchia, consentendo ai consumatori di evitare ogni tipo di intermediazione. L’iniziativa è organizzata in collaborazione l’Unione Nazionale Organizzatori Eventi, gode del Patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, di Confagricoltura Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. “Siamo felici di essere a Paestum, la nostra ispirazione ci ha sempre guidati verso il connubio più naturale in un Paese come il nostro, quello del buono che incontra il bello. Dunque, eccellenze dell’agroalimentare e dell’artigianato in luoghi che ci invidia tutto il mondo. Paestum è una perla di storia e di cultura, vivere Gusto Italia qui significherà continuare ad omaggiare il tessuto economico italiano e i suoi grandi patrimoni”, ha sottolineato Giuseppe Lupo, vicepresidente UNOE e presidente di Italia Eventi. A sottolineare la vocazione turistica del progetto la presenza di una postazione informativa gestita dal comune di Capaccio Paestum, oltre che della Fondazione MIDA con le Grotte di Pertosa Auletta, dell’UNPLI e di diverse Pro Loco. Nel giardino sarà organizzata un’Area food dove potersi fermare a degustare i numerosi street food di diverse zone italiane. Un’occasione per fare una pausa pranzo diversa, una merenda originale oppure per una cena informale e ricca di attività collaterali. Ad accompagnare la passeggiata tra l’area espositiva e quella più godereccia all’aperto vi saranno numerosi appuntamenti con musica folk, tra cui quella irlandese e americana, e musica popolare. Tra gli appuntamenti da segnale di questa tappa di “Gusto Italia” ci sono giovedì 16 alle ore 11 la Tavola Rotonda “I coltivatori custodi del progetto ABC e l’accordo di rete” dove Interverranno: Rosa Pepe, CREA Pontecagnano e referente comunicazione del progetto ABC, Giuseppe Lupo, presidente Associazione Italia Eventi e vicepresidente nazionale UNOE, Riccardo Riccardi, ARCA 2010 e referente azione a1-coltivatori custodi del progetto ABC, Sara Roversi, Future Food Institute. Venerdì 17 giugno alle ore 20:30 con La pizza della biodiversità con Michele Pizzi della pizzeria Luna Rossa di Padula. Sabato 18 giugno alle ore 12:30 In cucina con i coltivatori custodi La cicerchia di Carife a cura dello chef Antonio Pisaniello con Gaia Minieri dell’azienda Minieri Gaia di Carife. Domenica 19 giugno alle ore 18 Tavola rotonda “Territori e tipicità: si riparte da chi siamo”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia