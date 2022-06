Gusto Italia conquista Paestum

di Monica De Santis

Capaccio Paestum conquistata da “Gusto Italia”, la manifestazione ideata da Giuseppe Lupo, nella sua nona tappa della stagione 2022 fa il pieno di presenze. Ieri all’ex tabacchificio Cafasso di Capaccio - Paestum migliaia di persone hanno fatto visita agli stand espositivi e partecipato ai laboratori e agli incontri che si sono tenuti durante tutta la giornata. Un successo incredibile, che sicuramente è destinato a crescere ancor di più nella giornata di oggi ed anche in quella conclusiva di domenica. 8 le regioni rappresentate attraverso decine di produttori ed artigiani: Emilia Romagna, Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Tanti i prodotti, tutti di altissima qualità che sono in esposizione. E, anche per la giornata di ieri ad accompagnare la passeggiata dei tantissimi visitatori, che come detto, hanno affollato la struttura fino alle 24, orario di chiusura degli stand, tra l’area espositiva e quella più godereccia all’aperto numerosi appuntamenti con musica folk, tra cui quella irlandese e americana, e musica popolare. Fitto ed intenso anche il programma di oggi che prevede alle ore 11:30 per i Laboratori del gusto l’appuntamento con “Il miele come non lo avete mai visto!” con Davide Mucciolo di Apicoltura Mucciolo sarà possibile assistere alla smielatura. Anche il pubblico potrà smielare il proprio vasetto di miele, dall’alveare al vasetto. Si prosegue poi alle ore 12:30 con “In cucina con i coltivatori custodi” questa volta si parla de “La cicerchia di Carife” a cura dello chef Antonio Pisaniello, con Gaia Minieri dell’azienda Minieri Gaia di Carife (AV) Terzo appuntamento della giornata in programma alle ore 18:30 sempre con “In cucina con i coltivatori custodi” tema della giornata “Freselle con pane biscottato all’origano rosso di montagna”, con Francesca Romano dell’azienda Monteberry di Monte San Giacomo (SA) Alle 19:30 per la “Cucina d’autore”, Scialatielli alla virginiello con cipolla rossa, pomodorini, alici, basilico e pepe nero” con Giorgio Di Nicola di Pasta Paisanella. Infine alle 20:30 per “Cucina d’autore” ci sarà la cantachef Angelica Sepe, giudice della trasmissione tv “Cook 40” di Rai Due condotta da Alessandro Greco. Insomma appuntamenti da non perdere

