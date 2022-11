Governo, nominati 8 viceministri e 31 sottosegretari: Edmondo Cirielli alla Farnesina

di Arturo Calabrese

Arrivano da Palazzo Chigi, a margine del secondo consiglio dei ministri del nuovo esecutivo, le nomine per i ruolo di viceministro e sottosegretario. Tra essi, agli Esteri c’è il salernitano in quota Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

I nomi

Gli altri nomi sono Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) alla Giustizia, per il Ministero Economia e Finanze c’è Maurizio Leo (FdI) , Valentino Valentini (FI) sarà vice alle Imprese e al Made in Italy, Vannia Gava (Lega) all’Ambiente, Galeazzo Bignami (Fdi) e Edoardo Rixi (Lega) alle Infrastrutture e Trasporti ed infine Maria Teresa Bellucci (FdI) al Lavoro e Politiche Sociali. Più articolato il discorso dei sottosegretari: alla Presidenza del Consiglio vanno Giovanbattista Fazzolari (FdI) con delega all’Attuazione del Programma, Alberto Barachini (FI) all’Editoria, Alessio Butti (Fdi) all’Innovazione e alla Programmazione Economica Alessandro Morelli (Lega). Ai Rapporti con il Parlamento vanno Matilde Siracusano (FI) e Giuseppina Castiello (Lega). Giorgio Silli (Noi Moderati) e Maria Tripodi (FI) agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Tre le figure per gli Interni: Nicola Molteni (Lega), Wanda Ferro (FdI) e Emanuele Prisco (FdI). Alla Giustizia sono stati nominati Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI) e Andrea Ostellari (Lega). Sottosegretari alla Difesa saranno Isabella Rauti (FdI) e Matteo Perego (FI). Trittico anche per l’Economia con Lucia Albano (FdI), Federico Freni (Lega) e Andrea Savino (FI). Alle Imprese e Made in Italy (ex Sviluppo Economico) Massimo Bitonci (Lega) e Fausta Bergamotto (Indipendente ma in quota FdI). All’Agricoltura e Sovranità Alimentare sono stati nominati Luigi D’Eramo (Lega) e Patrizio La Pietra (fdI). Claudio Barbaro (FdI) andrà all’Ambiente. Alle Infrastrutture Tullio Ferrante (FI). Al Lavoro Claudio Durigon (Lega). All’Istruzione Paola Frassinetti (FdI). Tre sono i sottosegretari anche per la Cultura: Lucia Borgonzoni (Lega), Gianmarco Mazzi (FdI) e Vittorio Sgarbi (NM). A chiudere Marco Gemmato (FdI) alla Salute.

Le reazioni

Diverse le reazioni dei politici cilentani, che focalizzino le attenzioni sulle nomine del territorio. «Buon lavoro a Pina Castiello, sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento – dice il deputato della Lega Attilio Pierro – un importante riconoscimento al lavoro svolto in Campania in questi anni da tutta la squadra della Lega campana. Bene attenzione di Matteo Salvini al Sud e alla nostra regione». «Auguri di buon lavoro ai sottosegretari della Lega, che ancora una volta ha messo in campo una squadra di alto profilo – dice il deputato Gianpiero Zinzi – congratulazioni all’amica Pina Castiello, la sua nomina a sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento è un riconoscimento della sua esperienza e un ulteriore segnale di attenzione del partito alla nostra Campania. Sono certo che Pina metterà a disposizione, come sempre, la sua professionalità al servizio del Paese e del Sud». Dello stesso avviso è il leghista Valentino Grant: «Viva soddisfazione per la nomina di Pina Castiello a sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento. Alla Campania un riconoscimento importante con la nomina di una personalità di grande esperienza. Felice che Matteo Salvini e Giorgia Meloni abbiano riconosciuto il lavoro svolto in questi anni. Buon lavoro al governo, ai vice ministri e a tutti i sottosegretari. Lega protagonista della stagione del riscatto per tutti gli italiani». Da Pino Bicchielli, deputato di Noi Moderati, arrivano le felicitazioni per il completamento della squadra di Giorgia Meloni: «Il Governo, che ha già dimostrato piena operatività, può avviarsi definitivamente a operare per il bene dell’Italia nell’adempimento del mandato dei cittadini. Ai vice ministri e ai sottosegretari, e in particolare all’onorevole Giorgio Silli di Noi Moderati, sottosegretario in un ministero oggi più che mai cruciale come quello degli Esteri, i migliori auguri di buon lavoro». Ed è proprio il parlamentare salernitano che molto si è speso per la nomina di Silli, entrando nelle trattative e spingendolo per la Farnesina. «Congratulazioni all’onorevole Edmondo Cirielli, che andrà a ricoprire il prestigioso ruolo di viceministro agli Esteri nel Governo di Giorgia Meloni – la parole di Lello De Prisco, sindaco Pagani – una delega delicata per il deputato di Fratelli d’Italia, specie in questo momento di conflitti internazionali, che vanno a colpire anche il cuore dell’Europa con conseguenze notevoli per l’Italia. Siamo sicuri che l’onorevole Cirielli, residente nella nostra Pagani, saprà adempiere egregiamente a questo compito. Estendiamo le congratulazioni anche all’onorevole Maurizio Leo, originario di Siano e in quota Fratelli d’Italia, nominato viceministro dell’Economia e delle Finanze, all’onorevole Pina Castiello della Lega, afragolese, nominata Sottosegretario con delega ai Rapporti con il Parlamento, e all’onorevole Tullio Ferrante, di San Giorgio a Cremano e in quota Forza Italia, nominato Sottosegretario alle Infrastrutture. Siamo sicuri – chiosa il primo cittadino – che sapranno essere dei riferimenti saldi per le istanze della nostra comunità al Governo».

