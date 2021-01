Gigi Cagni gioca Empoli-Salernitana: «Qualità e solidità, sarà una supersfida»

di Enzo Sica

“Sarà una bella partita tra due squadre che stanno onorando questo campionato di serie B. L’Empoli è una squadra con singoli di grande qualità, la Salernitana è una compagine solida, tosta, che concede poco agli avversari. Insomma una partita non facile per nessuna delle due squadre”. Il big- match del Castellani in programma domani sera al Castellani di Empoli non poteva non essere analizzato, così come tutta la serie B, da un ex di entrambi i club. E se si parla di Gigi Cagni, un allenatore con grandissima esperienza che da calciatore, con 483 incontri disputati nel corso della sua carriera risulta il più presente come calciatore, allora possiamo tranquillamente parlare di calcio oggi ma anche del calcio di tanti anni fa. Visto che il tecnico Bresciano, da anni trapiantato in Liguria è soprattutto un maestro di calcio anche se attualmente è in attesa di una chiamata da parte di qualche squadra.

