Garanzia Giovani, “Opportunità lavorativa per 5mila giovani campani”

“A breve la pubblicazione sul Burc degli elenchi di chi beneficerà dei finanziamenti previsti dal progetto Garanzia Giovani”. Lo ha annunciato Tommaso Pellegrino, tra i primi a darne notizia, riferendosi al programma europeo che favorisce l’avvicinamento dei giovani tra i 16 e i 35 anni al mercato del lavoro attraverso opportunità di orientamento e formazione. “Il Decreto Dirigenziale che autorizza il finanziamento dei progetti approvati arriva – sottolinea il consigliere di Sassano – dopo la mia interrogazione presentata agli inizi di aprile in cui chiedevo alla Giunta di conoscere i provvedimenti che si intendessero adottare per rimediare ai ritardi del programma Garanzia Giovani e le tempistiche con cui si prevedeva di erogare le mancate indennità”. Con l’approvazione del provvedimento, dunque, per migliaia di giovani campani si creano preziose opportunità lavorative e formative. “La Regione Campania ha mostrato attenzione alla preparazione professionale dei suoi giovani per un mirato e produttivo inserimento nel mondo del lavoro. Rivolgo un particolare ringraziamento all’assessore Armida Filippelli per la sensibilità dimostrata”, ha aggiunto il capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale della Campania.

