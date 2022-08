Fratelli d’Italia, Pietro Cerullo è il nuovo commissario cittadino

di Luca Capacchione

Fratelli D’Italia si prepara alle prossime elezioni politiche del 25 settembre rinforzando i ranghi sul territorio. A Battipaglia, dopo le dimissioni dell’ultimo commissario cittadino Annalisa Spera e la decadenza di tutti gli organi di partito nella città, al consigliere comunale di maggioranza Pietro Cerullo è stata assegnata la guida del movimento di Giorgia Meloni. Passate poche settimane dalla chiusura dell’esperienza Spera, Fratelli D’Italia torna alla carica anche nel territorio battipagliese con la nomina di Pietro Cerullo, attuale consigliere comunale della maggioranza Francese e già consigliere e assessore ai lavori pubblici, agli eventi e allo sport nella precedente consiliatura, nonché membro di diritto del cda locale del partito. “Ringrazio il Presidente Edmondo Cirielli, il senatore Antonio Iannone, il coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore ed il nuovo commissario provinciale Alberico Gambino e tutti i vertici del partito per la nomina che mi è stata conferita di Commissario Cittadino del circolo di Battipaglia – ha dichiarato Cerullo – Con il presidente del Circolo cittadino Mariano del Priore siamo già al lavoro per la formazione della squadra che in vista della prossima sfida elettorale ci permetterà di continuare a far crescere un partito che si prepara al governo del Paese”. Fedelissimo della sindaca ed eletto per la seconda volta tra i ranghi di “Etica per il buongoverno” ha aderito da diverso tempo al partito di Giorgia Meloni, appoggiando un progetto che – considerando i sondaggi pubblicati negli ultimi giorni – è in forte ascendenza a livello nazionale e territoriale. L’appartenenza all’area di centrodestra non è mai stata un mistero per il consigliere Cerullo, il quale ha sempre appoggiato progetti legati ai partiti dell’area a cui ancora oggi appartiene. Molto legato al mondo dello sport e soprattutto del calcio, è stato promotore politico del progetto di rifacimento dello Stadio Sant’Anna, storico impianto sportivo considerato casa della squadra cittadina. L’appartenenza a Fratelli D’Italia è stata oggetto di uno dei suoi ultimi interventi in consiglio comunale, specificamente in quello monotematico sulla questione ospedale Santa Maria della Speranza, con un attacco diretto alla politica in materia di Sanità del presidente della Regione Campania De Luca considerata lontana dai veri fabbisogni dei territori. La nomina a Commissario cittadino di Cerullo amplifica la presenza del partito di Giorgia Meloni sul territorio e certifica ancor di più la sua pesantezza in consiglio comunale, dove, nei prossimi mesi, potrebbe nascere il gruppo consiliare dedicato. Una mossa attesa da tempo ma ancora non concretizzatasi si pensa per una questione di stabilità all’interno di un’area di maggioranza al quanto eterogenea. Il consigliere comunale guiderà il partito almeno sino al nuovo congresso cittadino e coordinerà tutte le attività propedeutiche alla imminente campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre.

