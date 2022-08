Forza Italia candida Guido Milanese e Teresa Formisano

di Erika Noschese

Le liste del centrodestra non sono state ancora consegnate, se me parlerà oggi ma la Campania, una delle regioni più complicate è stata sbloccata. Fulvio Martusciello aveva il grosso problema di Salerno che nella ripartizione dei seggi non ha avuto collegi. Ma per il gioco degli incastri la città potrebbe ambire ad avere due deputati. Perchè? Eccolo spiegato. Il Cav sarà capolista al Senato nel proporzionale, seguito dal capogruppo a palazzo Madama, Annamaria Bernini. Tajani, invece, guiderà il listino a Montecitorio. Dietro di lui Marta Fascina, la compagna del leader. Ma è alla Camera che Martusciello ha giocato con gli incastri. A Napoli è candidato alla Camera Guido Milanese, al terzo posto. Al primo posto c’è Tajani, poi la Fascina entrambi hanno un collegio blindato e dopo Milanese, c’è la consigliera regionale Patriarca che a sua volta è candidata anche nel collegio a Torre del Greco. Per il proporzionale a Salerno c’è il solito Tajani capolista, seguito da Marta Fascina e al terzo posto Giacomoni. Come detto tutti candidati con collegi blindati altrove. E così, seppur al quarto posto, può diventare deputato Teresa Formisano, consigliere comunale di Scafati. L’obiettivo del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, raccontano, è portare in Parlamento un consistente pacchetto rosa.Con questo schema dei tre posti bloccati, infatti, fanno notare fonti azzurre campane, dovrebbero spuntarla tutte le donne che saranno schierate anche al quarto posto nel listino della Camera: ovvero, Amelia Forte, Teresa Formisano; Giuliana Franciosa, Carla Ciccarelli e Annarita Patriarca,

