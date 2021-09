Fortini: “Il mondo della scuola campana ha dato grande prova di coesione”

di Monica De Santis

“In Campania sta prendendo avvio l’anno scolastico più sfidante è impegnativo per l’intera comunità scolastica, con l’obiettivo di tornare ad una relativa normalità dopo mesi di sofferenze”. Inizia così il messaggio inviato ieri dall’assessore Fortini e dal governatore De Luca ai dirigenti e agli studenti… “Abbiamo affrontato un nemico insidioso. Ma con il progresso della campagna vaccinale possiamo concretamente contenere gli effetti deleteri della pandemia. La scienza non ammette equivoci. Adesso tocca a noi! Tocca a voi! Il mondo della scuola campana ha dato grande prova di coesione responsabilità rigore e corretta osservanza delle regole, del vivere comune, siete stati straordinari e unici pur nella trepidazione e in taluni casi confusione di fasi convulse per la somministrazione dei vaccini e ancor prima per la trasformazione eccezionale del modo di fare scuola e poi per la meticolosa attenzione alle norme di prevenzione di distanziamento sociale per la ripresa delle attività didattiche in presenza. E per questo straordinario sforzo collettivo che finalmente possiamo guardare con grande fiducia al futuro. L’inizio del nuovo anno scolastico coincida per ciascuno con l’affermazione di una affaticata pacatezza dei valori culturali assunti come inequivocabili dentro un orientamento etico e morale che nutre materia e sostanza del disegno educativo”.

