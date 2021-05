Fondi spesa e fabbisogno riabilitativo, provincia di Salerno la più penalizzata

di Erika Noschese

La provincia di Salerno penalizzata dalla razionalizzazione delle risorse destinate alla spesa e al fabbisogno riabilitativo. A denunciarlo il consigliere regionale nonché capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino che chiede l’intervento del governatore Vincenzo De Luca affinché possa mettere in campo iniziative finalizzate a “superare la situazione di penalizzazione sanitaria a danno dei cittadini della provincia di Salerno, adeguando per la provincia di Salerno le dotazioni per la riabilitazione. “Il presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca da molto tempo e in tutte le sedi – istituzionali, politiche e mediatiche – è protagonista di una battaglia di giustizia affinché la spesa sanitaria sia commisurata al reale fabbisogno calcolato non sulla “spesa storica” ma sulla popolazione, superando così le discriminazioni che penalizzano alcune regioni e in particolar modo la Campania”, ha dichiarato il consigliere Pellegrino evidenziando che nel mese di aprile dello scorso anno, è emerso che la Campania è la regione che riceve meno soldi dal riparto del fondo sanitario nazionale: viene depredata ogni anno di 350 milioni di euro per la sanità.

