Fi, Sessa trasformista, Azione ritiri candidatura

“Traditori e trasformisti senza scrupoli. Vale per tutti e per alcuni casi eclatanti come quello di Rossella Sessa, deputata e candidata nella lista di Azione. Come si fa a tradire un morto? Azione a Salerno candida la Sessa che e’ diventata parlamentare, solo esclusivamente, a causa della prematura scomparsa dell’azzurro Fasano. Uomo coerente ed ancorato nel centrodestra. Sarebbe stato buongusto restare fedeli a quella idea e non infangare la sua memoria. Una lista che ospita questi personaggi e’ davvero invotabile”. Cosi’ il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, con i candidati alla Camera dei Deputati, Teresa Formisano e Guido Milanese. “Ai dirigenti di Azione – concludono – chiediamo di ritirare questa candidatura”.

