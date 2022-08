Ferlazzo resta in cella,”e’ violento e pericoloso”

“Non c’erano motivi razziali, avrei agito cosi’ a prescindere dal colore della pelle”. Davanti al gip di Macerata Claudio Bonifazi, in sede di convalida dell’arresto, Filippo Ferlazzo, l’operaio di 32 anni, originario di Salerno, che ha ammazzato di botte l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu in strada a Civitanova Marche, ha negato la motivazione razziale del “gesto bruttissimo”. Poi ha ribadito le scuse per l’aggressione costata la vita al 39enne che poco prima aveva chiesto insistentemente l’elemosina alla compagna di Ferlazzo, forse tenendola per un braccio. Il giudice ha disposto che rimanga in cella, considerati i gravi indizi di colpevolezza e ritenuta la sua “indole incline alla violenza”, “l’elevata pericolosita’ sociale” e il “pericolo di reiterazione del reato”. Nell’ordinanza, il gip accenna a un “disturbo bipolare” e la procura eseguira’ approfondimenti sullo stato di salute mentale del 32enne, oltre a valutare la posizione dell’amministratrice di sostegno, la madre Ursula Loprete, sul perche’ si trovasse a cosi’ tanta distanza dal giovane, sempre tenendo presente quali fossero gli effettivi compiti del suo ruolo. Nel ‘faccia a faccia’ con il gip, avvenuto nel carcere di Montacuto (Ancona), Ferlazzo, affiancato dall’avvocato Roberta Bizzarri, ha detto: “volevo fargli capire che non ci si comporta cosi’. Non credevo che le mie azioni potessero portare a conseguenze di questo tipo. Non volevo ucciderlo”. Il 32enne e’ apparso “stanco, distrutto dal dolore e sconcertato” e “ha capito la gravita’ dei fatti”: non e’ in isolamento. La madre andra’ presto a trovarlo. Il pm Claudio Rastrelli contesta i reati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e rapina. Su quest’ultima accusa, il 32enne ha raccontato al giudice che, ancora prima di fornire le proprie generalita’ alla polizia, aveva subito consegnato il telefonino di Alika: ha spiegato di averlo raccolto a terra, insieme al proprio orologio che l’altro gli avrebbe strappato nella colluttazione, convinto che fosse il suo e che invece era della persona che aveva appena “picchiato”. Molti interrogativi ruotano attorno allo stato psicofisico dell’arrestato: fino al 2016 aveva un’invalidita’ civile riconosciuta dall’Inps dell’80%; da un anno e mezzo era diventata al 100% per un disturbo bipolare di soggetto con personalita’ borderline. Nel 2021 aveva concluso un progetto terapeutico durato un anno e otto mesi in una comunita’ ‘doppia diagnosi’ a Lecce. Ad aprile per due volte si era recato spontaneamente al pronto soccorso di Civitanova Marche perche’ si sentiva male: secondo una consulenza psichiatrica chiesta dall’ospedale ed eseguita in due tempi (inizialmente se ne era andato e poi era stato rintracciato dalle forze dell’ordine), allo stato non sussistevano estremi per un Tso ma solo per un percorso di cura farmacologica. Era stato concordato che Ferlazzo avrebbe dovuto prendere un appuntamento con il centro di salute mentale (poi mai preso) per la “presa in carico” e l’inizio di un percorso terapeutico. Il 32enne era rientrato a Salerno per poi tornare a Civitanova dove conviveva con la compagna e dove, da circa un mese, aveva trovato lavoro. La madre era amministratrice di sostegno di Filippo dal 2018 ma “non e’ interdetto – chiarisce l’avvocato Bizzarri -: conserva la capacita’ d’intendere e di volere con la possibilita’ di spostarsi liberamente”. La madre, secondo la difesa, doveva vigilare e controllare l’aspetto patrimoniale tra cui la gestione della pensione d’invalidita’. L’avvocato Bizzarri non ha ancora presentato richiesta di una perizia psichiatrica ma consegnera’ la documentazione medica dell’arrestato alla procura affinche’ sia nelle condizioni di richiedere una perizia con incidente probatorio. Domani all’ospedale di Civitanova Alta, verra’ eseguita l’autopsia sulla salma di Ogorchukwu: la Procura chiede che vengano accertati “l’epoca della morte, le cause e le eventuali concause e i mezzi che l’hanno determinata”. Mercoledi’ sera, sotto il Comune a Civitanova Marche, le associazioni pacifiste e sindacati daranno vita a un presidio per un impegno di comunita’ perche’ tutto cio’ “non accada mai piu'”.

