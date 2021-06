Eva Avossa non molla: la parlamentare dem pronta a ricandidarsi a Palazzo di Città

L’assessore all’Istruzione del Comune di Salerno non sembra intenzionata a lasciare Palazzo di Città. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, la parlamentare salernitana Eva Avossa sarebbe pronta a ricandidarsi per provare a tenere per sé uno degli assessorati più importanti. Voci, queste, che non trovano conferme ma neanche smentite. Proprio la Avossa, in tempi non sospetti, avrebbe lasciato intendere di pensare seriamente a cosa fare, soprattutto dopo l’ingresso alla Camera dei Deputati che la tiene lontana dalla città di Salerno diversi giorni a settimana. Nonostante gli impegni però la parlamentare al Comune di Salerno non ha mai mancato all’appuntamento con i cittadini, cercando sempre il tempo del confronto. Al momento, non si esclude neanche che la Avossa possa decidere di lasciare campo libero ad una delle sue figlie: i beninformati infatti parlano di un suo interesse nel mondo della politica per portare avanti il percorso intrapreso da sua madre e che tanto successo, a livello politico, le ha portato. Tutto è ancora in via di definizione e le riserve potrebbero essere sciolte non prima del mese di luglio.

