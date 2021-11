Età Romantica: al via la XIII Stagione Concertistica della OFC!

Oggi al Teatro S. Alfonso di Pagani si terrà il Concerto Inaugurale della XIII Stagione Concertistica della Orchestra Filarmonica Campana, intitolata “L’Avvenire”. Si chiama Età Romantica, con la direzione del maestro Giulio Marazia e il primo violino di Giuseppe Carotenuto, ed è un evento speciale per la Filarmonica: il Concerto Commemorativo per i 15 anni di attività. Sarà l’occasione per riscoprire questa straordinaria realtà musicale campana e italiana, attiva ormai da anni in Italia e all’estero. L’OFC, con la direzione artistica e musicale del maestro Marazia, procede in una intensa attività musicale, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Città di Pagani, oltre che da sponsor privati e mecenati; dal 2021 è membro di MeD (Sistema Musica e Danza per la Campania). La musica classica, per sua natura, riunisce l’eredità del passato e il respiro del presente, riconsegnando il tutto all’avvenire, come recita il titolo della XIII Stagione. Questa edizione vuole indagare questo movimento, questa tensione e il primo appuntamento Età Romantica offre già spunti interessanti su come Tchaikovsky imparava da Mozart e su come Brahms rifletteva su Beethoven.

