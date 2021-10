Endoscopia bilio-pancreatica al Fucito e al Ruggi D’Aragona

Con delibera della Regione Campania, è stato indivuato quale Centro di riferimento Regionale per l’Endoscopia bilio-pancreatica, la UOC di Endoscopia Digestiva del Fucito di Mercato San Severino, e del Ruggi d’Aragona. In seguito all’indagine e all’istruttoria degli Uffici competenti, si è ritenuto opportuno procedere alla suddetta identificazione, che premia il Centro in questione per le elevate qualifiche professionali, tecnologiche e logistiche, che garantiscono strumenti e tecniche moderne volte a trattare patologie anche complesse, ad elevata necessità assistenziale. È stato riconosciuto inoltre alla UOC di Endoscopia Digestiva del Fucito, il ruolo strategico sul territorio regionale e provinciale per l’esecuzione di procedure e trattamenti avanzati, in grado di far fronte a numerosi interventi endoscopici, in relazione ai criteri espressi dalle più accreditate linee guida internazionali, che hanno configurato il Reparto, come ‘High Volume Center’, ed il personale medico ed infermieristico come ‘Experienced, perché in grado di soddisfare la totalità dei requisiti previsti dal regolamento della ISSE, che lo ha elevato di conseguenza quale Centro Nazionale di riferimento della stessa società. Questa nomina, di prestigio ed eccellenza, conferirà alla UOC di Endoscopia Digestiva di San Severino, la funzione di capofila e di coordinamento, di tutte le strutture presenti sul territorio Campano, operanti nel medesimo settore e la qualifica a punto di riferimento clinico per la diagnostica e la cura delle principali patologie dell’apparato digerente, attraverso l’utilizzo di strumenti endoscopici.

