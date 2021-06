E’ tempo di spettacolo: a Salerno Sanremo Giovani

di Olga Chieffi

E’ già tempo di selezioni per Sanremo Giovani e il 30 giugno a partire dalle ore 19, presso la stazione marittima, tanti aspiranti professionisti si presenteranno al cospetto di una valida giuria, per tentare l’ascesa al palco più prestigioso d’Italia. In giuria una delle colonne della musica campana, il M° Espedito De Marino, che siamo certi porrà occhio e orecchio alla bella voce e alla buona musica, con un’attenzione particolare a quel che deve essere la tradizione italiana, pur tenendo nella giusta considerazione la contaminazione e il futuro di questo genere. Alla selezione ci si potrà presentare con una cover o un inedito e ci saranno i rappresentanti di diverse etichette discografiche, che, naturalmente faranno le proprie valutazioni, tenendo in considerazione anche di poter aprire la porta di uno studio di registrazione per qualche giovane talento. “Da subito, per favorire l’inclusione, l’aggregazione sociale e culturale, le concrete opportunità per i giovani con vocazione artistica, abbiamo avviato partenariati e collaborazioni – dice il M° Espedito De Marino – Fra le sinergie più significative quella con i Distretti turistici della Campania presieduti dal Dott. Enzo Marrazzo, con E/Campus, testate giornalistiche e televisive. E’ unicamente necessario contattare al più presto questo numero whatsapp 345.797.68.62, per iscriversi”.

