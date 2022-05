Dmed: gli Chef stellati, gli showcooking, i talk

Prosegue il Dmed – Salone della Dieta Mediterranea di Paestum, evento realizzato in collaborazione con la EU Agrifood Week promossa dal Future Food Institute, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Il complesso fieristico sarà accessibile ai visitatori gratuitamente, ogni giorno dalle 10.00 alle 24.00. Quattro giorni di instancabile attività per circa 100 ricercatori e scienziati impegnati nei panel di discussione, 500 studenti e docenti, 50 Chef, 100 aziende espositrici, tra cui 30 case vitivinicole, 30 eventi, 20 Consorzi e Associazioni di categoria. Tutti impegnato in un eroico progetto di visione sulla “Dieta Mediterranea” non solo come stile di vita ma soprattutto come metodo di sviluppo territoriale sano e sostenibile. In piena devozione per le tipicità della Campania, l’Area Food si animerà di grandi spettacoli di show cooking per tutta la giornata di domani, durante i quali gli ospiti del Salone potranno ammirare la preparazione di piatti più o meno sofisticati. I professionisti della cucina non avranno segreti per il pubblico del Dmed: trucchi, tecniche e procedimenti diventeranno il vero intrattenimento mentre le lezioni di buona cucina saranno al centro delle masterclass. La sostenibilità dell’agroalimentare nell’ambito dei Talk e delle conversazioni mediterranee, resterà l’argomento di punta per esperti, ricercatori e scienziati. Ma al Dmed non mancherà la passerella di volti noti del cinema: sabato infatti sarà la volta di Massimo Bonetti, attore cinematografico e volto televisivo, atteso per le 18:00. Interprete di oltre 300 ruoli tra film e serie tv, lo ricordiamo accanto a Massimo Troisi ne “le vie del Signore sono finite” e protagonista della seguitissima serie televisiva La Squadra nel ruolo dell’Ispettore Guerra per ben 8 stagioni. Tra gli attori prediletti dei grandi Taviani e Pupi Avati, di recente ha vestito i panni di Bernini in “Meraviglie d’Italia” di Alberto Angela. Direttore Artistico della seconda edizione dell’ International Cilento Film Festival, in programma dal 15 al 17 settembre nell’ area del Parco Archeologico di Paestum. Il Dmed – Salone della Dieta Mediterranea di Paestum, si concluderà oggi. E oggi per gli show cooking c’è attesa per Cristina Bowerman, una delle chef stellate italiane più affermate a livello internazionale. Si definisce una chef controcorrente, lontana dai clichè. La tenacia e lo studio continuo l’hanno condotta ad affermarsi in un mondo, quello della cucina, che parla spesso al maschile. Il suo spettacolo è previsto per le 11. Alle 17 sarà il momento di Cristian Torsiello, giovane chef stellato, dalla tecnica sopraffina e l’animo gentile, docente e Coordinatore Didattico della Scuola di Alta Formazione Gastronomica In Cibum. La tradizione campana è tangibile in ogni suo piatto che crea con fare silenzioso ed essenziale, per un racconto intimo che scalda i cuori e il palato. Tra i Talk si segnala quello con il maestro pizzaiolo numero 1 al mondo Franco Pepe che presenterà il suo “Menù funzionale” ispirato alla dieta mediterranea.

