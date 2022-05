Detenuto aggredisce agente e poi muore d’infarto in ospedale

Era italiano ed aveva 50 anni il detenuto deceduto per infarto nell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno dove, al momento, si trova ricoverato anche un altro agente, oltre a poliziotto gia’ sotto osservazione per un grave trauma cranico riportato durante la colluttazione. Il secondo agente ha diverse ferite d’arma da taglio alla mano che si e’ procurato nel tentativo di disarmare il detenuto psichiatrico il quale ha aggredito i due rappresentanti delle forze dell’ordine con un rudimentale coltello. Solidarieta’ nei confronti dei due agenti feriti e’ stata espressa dal segretario regionale per la Campania dell’Uspp Ciro Auricchio.

