De Mita, Bassolino: leader animato da forte passione politica

“Grande dispiacere e tristezza per la scomparsa di Ciriaco De Mita. È stato un protagonista di primo piano nella vita del Paese, un leader animato da forte passione politica, un uomo legatissimo alla sua terra tanto da essere fino alle sue ultime ore di vita sindaco di Nusco. Ci siamo sempre confrontati con grande rispetto e reciproca stima e simpatia: un abbraccio ai familiari”. Così, in un post sui social, Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli, ex parlamentare ed ex presidente della Regione Campania.

