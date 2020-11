De Luca un nuovo attacco ai giornalisti =

“Devo fare una dedica a un ‘pinguino’ che scrive sul Corriere della Sera e che ha prodotto un articolo che e’ il punto piu’ alto mai raggiunto nel mondo della comunicazione dal punto di vista della volgarita’, della cafoneria, dell’ignoranza e della rancorosita’”. Cosi’ il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel corso della sua diretta Facebook. De Luca non risparmia anche un nuovo attacco a Massimo Giletti, senza citarlo, per quanto detto nelle ultime puntate della trasmissione ‘Non e’ l’arena’. “C’e’ un conduttore che ho avuto come l’impressione che fosse esaltato – dice – dava i numeri al lotto. Sono personaggi che noi ricoveriamo al Cardarelli per coma etilico”. Il governatore della Campania insiste sulla “campagna diffamatoria e di sciacallaggio” che, a suo avviso, sarebbe stata condotta nei confronti della sua regione. “Se dovessi dire quante centinaia di lettere, mail e messaggi di solidarieta’ ho avuto per quello a cui abbiamo assistito in queste settimane di aggressione – sottolinea – credo di aver guadagnato un altro 10% di voti. Ricordo spesso due cose. La prima e’ un proverbio tedesco: la pazienza vince tutto. L’altra, di Freud, e’ che ogni eccesso contiene in se’ le ragioni della propria autodistruzione. Quando si esagera con le aggressioni mediatiche, alla fine si diventa talmente poco credibili che si finisce per cadere sulle proprie falsita’, oltre che sulla propria nullita’”.

