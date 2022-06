De Luca, regione con l’offerta culturale piu’ ricca

– “E’ difficile trovare una regione che abbia un’offerta culturale cosi’ ricca come oggi e’ la Campania”. A dirlo e’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una iniziativa a Sarno, sottolineando che “siamo orgogliosi dell’insieme delle iniziative culturali che siamo riusciti a mettere in campo come Regione Campania”. Il ‘governatore’ ricorda che “parte a brevissimo Campania dei Festival, partiamo a Pompei. Abbiamo appena presentato il programma del Festival di Ravello, parte Salerno Letteratura”. “Abbiamo – prosegue – decine di eventi che possono essere un richiamo ulteriore di flussi turistici. Abbiamo finanziato decine di mostre, l’ultime al museo Mann a Napoli”. “Possiamo essere soddisfatti dello sforzo fatto sul piano dell’organizzazione culturale”, conclude.

