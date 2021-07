De Luca, mie parole strumentalizzate, ottimi ristoranti a Salerno

“Evitiamo strumentalizzazioni assolutamente fuori luogo. Dalle pizzerie ai ristoranti, a Salerno e’ possibile tranquillamente mangiare piatti eccellenti, ovunque, dal centro storico al lungomare all’intera citta’. Il senso della mia osservazione era quello di portare a Salerno anche chef stellati e di lavorare perche’ l’offerta sia sempre piu’ di qualita’, e in particolare in relazione all’apertura di ristoranti di livello internazionale con vista sul Golfo nei locali che saranno disponibili nel nuovo PalaSalerno che abbiamo presentato, cosi’ come lungo la nuova “passeggiata” di piazza della Liberta’”. Lo ha scritto sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Quindi il mio invito al mondo della ristorazione e’ di proporsi e utilizzare al meglio questi spazi aumentando la capacita’ di attrazione dei flussi turistici. Del resto, la citta’ che abbiamo contribuito a costruire e gli interventi di trasformazione urbana, hanno fatto registrare un boom di iniziative proprio nella ristorazione. Dobbiamo crescere ancora di piu'”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia