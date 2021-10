De Luca, M5S non determinanti

“Per le comunali a Napoli è stata scelta la linea della Regione, partire dalla coalizione regionale aggiungendo i 5 Stelle che non sono determinanti né qui né tantomeno che mai in Italia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto al teatro Bellini ad un’iniziativa pubblica. “A Milano sono il 2,9%, a Bologna più o meno, Torino 8-9% con sindaco uscente – ricorda De Luca -. A Salerno vinciamo senza i 5 Stelle, in Calabria perdiamo. In vista delle politiche qualche coalizione la dobbiamo mettere in piedi”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia