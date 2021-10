De Luca, M5s? Non contano alleanze ma credibilità

“A Napoli e’ stata riconfermata la coalizione che ha vinto le Regionali piu’ i 5 Stelle. A Salerno hanno fatto altre scelte. Devo dire, e l’ho scoperto soltanto pochi giorni fa, che la candidata dei 5 Stelle aveva in lista personaggi che facevano gli assessori a Salerno 30 anni fa. Io credo che bisogna parlare con i cittadini salernitani, anche con gli elettori 5 stelle. Essere aperti alla collaborazione ma sulla base di un grande rigore. Se c’e’ un dato che emerge a livello nazionale e’ che e’ finita l’epoca della stupidita’, degli estremisti, della faciloneria. Le coalizioni sono relative, quando ti presenti in una campagna elettorale e’ chiaro che e’ importante avere la coalizione piu’ ampia. Ma la cosa decisiva e’ la credibilita’ del candidato sindaco, il programma, la dignita’ e la figura del candidato sindaco. A Milano si e’ vinto senza i 5 Stelle, in Calabria con i 5 Stelle si e’ perso, a Salerno senza i 5 stelle si e’ vinto. Per dire che non contano le coalizioni ma i programmi e la credibilita’”. Cosi’ a Salerno il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

