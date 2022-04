De Luca, fra 2 anni a Salerno l’ospedale piu’ moderno

“Stiamo cercando di correre per realizzare un nuovo ospedale in un’area pianeggiante e sara’ l’ospedale piu’ moderno che avremo in Campania e in Italia”. A dirlo e’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione di un nuovo parcheggio, che porta il nome di Gino Strada, dell’azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. “Avevamo bisogno di questo parcheggio – sottolinea – abbiamo fatto un lavoro importante, sono un centinaio di posti auto. Entro quest’anno, completiamo il progetto esecutivo per il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona e contiamo di completare anche la gara per i lavori entro il 2022”. “La Regione ha investito 10 milioni di euro, sempre per la fase transitoria, e inauguriamo pure una sala multimediale per la formazione del personale; abbiamo acquistato il robot Da Vinci per la chirurgia mininvasiva; abbiamo rinnovato tutto il parco delle Tac; completiamo i lavori per la procreazione medicalmente assistita per la Stroke Unit”, elenca. “Un bel pacchetto di interventi che devono servirci ad attraversare questa fase transitoria di due anni e mezzo, fino alla nuova realizzazione dell’ospedale Ruggi in zona pianeggiante”, conclude.

