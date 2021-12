De Luca, al lavoro per evitare di richiudere la Campania

“Facciamo riunioni ogni 48 ore con i direttori generali delle Asl, vogliamo mantenerci attenti per evitare di richiudere la Campania, danneggiando l’economia e non chiudere ospedali”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua ultima diretta del venerdi’ sui social del 2021. “Ricordo che avevamo chiuso lo scorso anno – ha detto – gli ospedali Loreto Mare, San Giovanni Bosco, Cardarelli, di Boscotrecase, del Ruggi a Salerno, eliminato attivita’ non di emergenza per ospitare pazienti covid. Per questo oggi lavoriamo per evitare danno a chi ha altre patologie, andiamo cosi’ fino a quando potremo reggere. Rispetto a un anno fa, ricordo, ci sono anche centinaia di dipendenti in meno perche’ andati in pensione e buona parte del personale sanitario viene bloccato perche’ ha moglie, figlio, parente positivo e quindi e’ in quarantena. Quando ci saranno misure di contagio piu’ evidenti ci saranno misure drastiche negli ospedali, senza togliere assistenza ai malati gravi di altre malattie e dedicando reparti a donne che devono partorire”.

