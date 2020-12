De Caro nella bufera, l’opposizione: “Dimettiti Nel vocale si parla di soldi e di voti”

Il messaggio vocale su Whatsapp dell’assessore Giovanni De Caro al sindaco Lanzara, non poteva passare inosservato. E scatena la polemica politica con l’opposizione che in una nota chiede le dimissioni dello stesso De Caro. “Apprendiamo dai quotidiani di imbarazzanti messaggi audio inviati dall’assessore De Caro al sindaco Lanzara nei quali si fa riferimento a soldi e voti. Queste due parole, nella stessa frase, pronunciate in tono perentorio, sollevano il coperchio di un vaso di Pandora dal quale non sappiamo cos’ancora potrà uscire e rispetto al quale saranno le Autorità preposte a fare piena luce. Nel frattempo, crediamo che le dimissioni dell’assessore De Caro siano un atto politico opportuno, un gesto di rispetto nei confronti dei cittadini e delle istituzioni, una scelta morale doverosa.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia