Dal Pnrr in arrivo 75milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole

di Monica De Santis

E’ di quasi 75milioni di euro la cifra stanziata dal Pnrr per la messa in sicurezza delle scuole del territorio campano. E a tal fine è stato pubblicato sul sito della Regione Campania, l’Avviso pubblico per la formazione della programmazione regionale degli interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione delle scuole, da finanziare complessivamente con € 74.701.150,30 di fondi del PNRR. Al bando possono partecipare alla selezione comuni, province e città metropolitana di Napoli, proprietari di edifici pubblici adibiti a scuole, con progetti che prevedano la demolizione e ricostruzione di edifici scolastici, interventi di adeguamento/miglioramento sismico e di efficientamento energetico. Sono finanziabili anche proposte progettuali che, in aggiunta, prevedano l’adeguamento antincendio, l’eliminazione di barriere architettoniche e la messa a norma degli impianti tecnologici. Gli enti locali interessati devono inviare la propria candidatura entro le ore 17:00 del 10/02/2022, alla Giunta regionale della Campania, esclusivamente on line, sul portale Bandi On Line: https://bol.regione.campania.it. E non solo, sono previste, ancora, azioni di supporto e di accompagnamento, sia in fase di candidatura sia in fase di attuazione degli interventi. Gli enti locali interessati dovranno rispettare tutte le condizioni e i tempi dettati dall’Avviso, disponibile al seguente link: http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia