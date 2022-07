Covid: De Luca, ci organizziamo per evitare ecatombe

Su chi ha il Covid in Campania “siamo davanti a cifre sottodimensionate, perche’ migliaia di persone aisintomatiche o che hanno anche sintomi vanno in giro. Avremo un picco di contagi a fine luglio ma stiamo lavorando per avere una organizzazione delle nostre Asl per settembre e ottobre”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso dell’iniziativa con gli psicologi della Regione. “Su questa organizzazione – ha detto – saremo tedeschi, sapendo che con 10.000 dipendenti in meno sulla sanita’ rispetto al numero di popolazione rischiamo una ecatombe. Sappiamo di dover avere piu’ certezze delle altre Regioni per tutelarci”. De Luca sull’espansione dei contagi ha sottolineato che “in queste settimane ho visto manifestazioni negli stadi, a Salerno, a Napoli, spettacoli, teatro. Tutti dicono che il covid ora porta influenza e raffreddore e cosi’ in giro solo io e mia moglie camminiamo con la mascherina. Ma ricordo che quando i numeri si moltiplicano passando dai 120 positivi a giugno dell’anno scorso ai 10.500 di oggi, vuol dire che gia’ abbiamo i posti letto del covid tutti occupati”.

