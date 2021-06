Costa: “Bene la Campania allineata sui vaccini”

“Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha fatto la cosa giusta scegliendo di seguire le indicazioni della scienza e del Governo, in merito agli ultimi aggiornamenti della campagna vaccinale”. Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Salute, ed esponente di Noi con l’Italia, Andrea Costa. “Ciò che ci chiedono i cittadini – sottolinea – è unita istituzionale e politica per uscire il prima possibile dalla pandemia. Certe prese di posizione non aiutano di certo a costruire un clima necessario di fiducia e anzi alimentano incertezza nella comunita’”. Oggi invece, secondo Costa, “bisogna veicolare messaggi positivi e di prospettiva. Sulle questioni sanitarie, insomma, non deve esserci libera interpretazione, le Regioni – conclude – devono seguire le indicazioni della comunità scientifica e del Governo senza fughe in avanti”. Nei giorni scorsi, infatti, le dichiarazioni del governatore De Luca che, di fatti, aveva bloccato, in Campania il mix di vaccini, ha suscitato non poche polemiche soprattutto da parte degli altri governatori italiani che chiedevano, invece, di seguire le indicazioni del governo nazionale per non confondere ulteriormente i cittadini.

