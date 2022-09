Conte scommette su M5s, saremo ancora sorpresa urne

“Ancora una volta il M5s sara’ la sorpresa delle prossime elezioni”. Giuseppe Conte arriva in Campania per un tour elettorale sull’onda dei sondaggi che danno il Movimento in crescita: sottolinea di non credere alle rilevazioni (“Abbiamo risparmiato un sacco di soldi non commissionandole”) ma indubbiamente l’aria che si respira tra i suoi e’ positiva, rinforzata dall’accoglienza che Napoli, storica roccaforte del M5s, riserva all’ex premier. Cori, applausi, strette di mano accompagnano la passeggiata nei dintorni di via San Gregorio Armeno, tra napoletani, turisti e artigiani del presepe: “I giornali hanno gia’ decretato chi vince e chi perde e come sempre non hanno calcolato il M5s, che e’ stato anche un po’ emarginato nel dibattito. Ora decidono i cittadini, e noi vediamo, come qui a Napoli, tantissimo entusiasmo e attenzione”. Oggi nel capoluogo campano il leader del M5s si incrocia a distanza con l’ex compagno di partito Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri decide infatti una veloce puntata a Napoli nelle stesse ore del tour di Conte, in una diversa zona del centro storico. A chi chiede a Di Maio di questo ‘derby’, il ministro risponde: “Sono qui come esponente del Governo per incontrare gli operatori economici in sofferenza per il caro energia”. Nessuno dei due parla dell’altro, mentre abbondano le stoccate di Conte all’ex alleato dem: “Con questo vertice del Pd sara’ assolutamente improbabile poter dialogare, dopo il cinismo e l’opportunismo con cui hanno buttato a mare un’agenda progressista sulla quale abbiamo lavorato proficuamente con loro. Il voto utile? E’ quello al Movimento, unica forza politica che quando prende degli impegni in campagna elettorale guarda in faccia i cittadini e li rispetta per i cinque anni successivi”. Nella folla che accoglie l’ex premier ci sono anche molti percettori del reddito di cittadinanza. “Ma finiamola con le stupidaggini, Napoli non e’ solo questo, qui c’e’ tanta sofferenza e poverta’ ma il reddito puo’ riguardare chiunque, anche chi transitoriamente perde il lavoro. Questa e’ la capitale del Mediterraneo, citta’ ricca di potenzialita’: e se riparte il Sud riparte il Paese”. Conte ribadisce la posizione sul caro energia: “Bisogna riscrivere la norma sugli extraprofitti ed estenderla ad altri comparti, avere il coraggio di scontentare un po’ di industriali che hanno fatto tanta speculazione durante la pandemia. Ad esempio, il settore farmaceutico e quello assicurativo”. Se non bastassero le risorse, si’ allo scostamento di bilancio. Il leader incontra poi in periferia un’associazione per i minori a rischio, e infine si sposta a Pollica-Acciaroli (Salerno) per ricordare il ‘sindaco pescatore’ Angelo Vassallo, ucciso dodici anni fa in un agguato. Il fratello del sindaco, Dario, e’ al fianco di Conte come candidato al Senato: “Con la sua guida – dice – i Cinque Stelle sono il movimento che piu’ si avvicina alle idee ambientaliste di Angelo, sono gli unici che parlano di lotta alle mafie e ai sistemi di potere politico-mafioso sui territori”. L’ex premier partecipa alla marcia in memoria del sindaco, e sul luogo dell’uccisione conclude: “Vogliamo la verita’ su quel delitto. La politica stia al fianco di chi si batte per la giustizia e la legalita’”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia