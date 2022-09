Conte (LeU), parlamentari a tavolino tradimento nuove generazioni

“La democrazia si realizza rappresentando in Parlamento la società e i territori. Ho interpretato il mio mandato elettorale nel rispetto di questo principio e ho ritenuto di darne conto alla fine della legislatura con una apposita pubblicazione che documenta l’attività da me svolta, in particolare per una Giustizia giusta e per il rilancio del Mezzogiorno come questione europea”. Lo ha dichiarato il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, non ricandidato alle prossime elezioni, presentando con Andrea Manzi, e davanti a un folto pubblico, il suo libro ‘Con la stessa passione’.”In spregio al principio della rappresentanza dei territori, e delle battaglie parlamentari – ha continuato Conte – con un accordo a tavolino si è disseminato il Mezzogiorno di candidati ‘nominati’ in collegi sicuri. Con un’aggravante per il Pd: ha diviso la Campania in due protettorati, Napoli a disposizione dei dirigenti nazionali, e Salerno alla mercé del ‘deluchismo’. Una scelta di chiusura e negazione che mortifica non solo le energie che i territori già esprimono ma anche quelle che potrebbero maturare, se solo si consentisse ai giovani di formarsi e competere sulla politica e sul merito e non sull’appartenenza a un sistema di potere. Ho scelto di essere libero e continuare a dare voce alla società e ai cittadini meridionali in coerenza con i miei valori e le mie idee. Con la stessa passione”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia