Confindustria, due giorni di “tavole”

Nuovo appuntamento firmato Confindustria Salerno quello in programma questa mattina, a partire dalle 9, presso la stazione Marittima di Salerno. Ad aprire i lavori per i saluti istituzionali, Antonio Ferraioli, presidente di Confindustria Salerno; il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli; Cesare Pianese, delegato alla Terza Missione Università degli Studi di Salerno; Giuseppe Gallo, vice Presidente Camera di Commercio di Salerno. A partire dalle 10, invece, la sessione relativa alla presentazione dei progetti che saranno coordinati da Francesco Serravalle, presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno. Alle 11.15, invece, la tavola rotonda “Finanza per l’innovazione” con Susanna Zuccarini che si occuperò di Incentivi e Innovazione Invitalia; Fausto Salvati, direttore Generale Banca Campania Centro; Francesco Chianese, Chief Lending Officer Banca di Credito Popolare; Pierluigi Pastore, vice presidente delegato al Credito Confindustria Salerno. Alle 12.15, invece, partirà la sessione “Il meglio dell’imprenditorialità per far crescere la Pa”, con Vincenzo Di Nicola, responsabile trasformazione digitale Inps con un’intervista a cura di Raffaella Venerando, giornalista di CostoZero. Altro appuntamento è invece in programma alle 14.30 con Marco Gambardella, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno; Andrea Marangione, vice presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Cesare Pianese, delegato alla Terza Missione – Università degli Studi di Salerno. La seconda sessione, coordinata da Alfonso Annunziata, consigliere e Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno, inizierà alle 15.15 mentre alle 16.30 la tavola rotonda “Innovazioni per la valorizzazione della cultura”. Ne discutono: Francesco Sirano, direttore generale Parco Archeologico di Ercolano; Massimo De Santo, Centro ICT Università degli Studi di Salerno; Mario Casillo, consigliere Regione Campania, delegato alla digitalizzazione e Ict; modera Raffaella Venerando, Giornalista Costozero. Terza sessione al via, invece, alle 17.30, coordinata da Giovannantonio Puopolo, presidente Gruppo Turismo Alberghi e Tempo Libero Confindustria Salerno in programma, invece, giovedì alle ore 9 con Lina Piccolo, presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Salerno; Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria; Vittoria Carli, vice presidente con delega alla Trasformazione digitale e all’Internazionalizzazione dei servizi. Alle 10.45, invece, la tavola rotonda “Il ruolo degli ecosistemi d’innovazione nei modelli Open Innovation” con Attilio Somma, Communication, Events & Vertical Solutions Noovle; Laura Fineo, responsabile Marketing Banca Sella; Ruggero Recchioni, responsabile Open Innovation Terna SpA; Edoardo Imperiale, direttore Generale Campania DIH; Roberto Parente, referente Student enterpreneuship – Università degli Studi di Salerno. Modera Francesco Serravalle, presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno. Alle 14.30 invece la tavolta rotonda “Investire in digitale. Le strategie delle imprese per creare valore” con Marco Gambardella, vice Presidente Confindustria Salerno con delega alle Start up e al Digitale; Marco Gay, vice presidente Confindustria Digitale; Francesca Perrone, responsabile WEU Start Lab & Development Programs Unicredit; Paola Olivares,direttrice Osservatorio Digital B2b Osservatori Digital Innovation- Politecnico di Milano; Giuseppe Rinaldi, AD Isolkappa. Alle ore 16:30 Tavola rotonda “Agrotech: le tecnologie a servizio dello sviluppo del settore”. Ne discutono: Alex Giordano, direttore scientifico PIDMed; Chiara Corbo, direttrice Osservatorio Smart Agrifood Osservatori Digital Innovation Politecnico di Milano; Alvise Biffi, presidente Piccola Industria Confindustria Lombardia mentre alle 17.15 si terrà “Verso la Campania del futuro. Sostenibile, innovativa, aperta” con Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up – Regione Campania con l’ntervista a cura di Raffaella Venerando Giornalista Costozero mentre alle 18 premiazione e menzione dei partner con Antonio Ferraioli, presidente Confindustria Salerno; Andrea Prete, presidente Camera di Commercio di Salerno; Francesco Serravalle, presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno.

