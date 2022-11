Condanna sindaco Sarno: Cirielli (FdI), si dimetta

“Se il sindaco Canfora avesse un minimo di dignita’ politica e istituzionale, dovrebbe dimettersi, visto che e’ stato persino condannato alle spese dalla Corte d’Appello”. Lo dice in una nota il viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli, riferendosi alle vicende giudiziarie del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, gia’ presidente della Provincia di Salerno, condannato dal Tribunale di Salerno a due anni nell’ambito del processo per tentata concussione sulle nomine Asi nel 2015. “Scrivero’ al Ministero degli Interni per chiedere un’interpretazione autentica sul fatto che non si venga sospesi dalla carica per tentata concussione dal momento che si tratta di un reato gravissimo”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia