Conclusa la tre giorni dedicata all’innovazione tecnologica e digitale

di Anna Villani

Si è tenuta giovedì la chiusura dell’evento “Angri Tech Days”, una tre giorni dedicata ai giovani che vogliono emergere nel settore dell’innovazione tecnologica e del digitale con proposte originali e creative. Una iniziativa voluta dall’assessore alle politiche sociali e giovanili Maria D’Aniello che lavorò alla stesura del progetto con il compianto Andrea Postiglione ricordato con una targa consegnata alla moglie Luisa Frascogna. L’evento, eccezionale nella sua portata, si è svolto presso il Centro Aggregazione Civica Terra di Angri ed ha fatto capo al Progetto Benessere Giovani -Organizziamoci della Regione Campania “Terra” in collaborazione con il Comune di Angri, Dpixel Aulab e l’Associazione Il Quadrifoglio. Si tratta della seconda edizione della ” Serra delle Idee” con dpixel. L’evento “Angri Tech Day” ha permesso ai tre finalisti del progetto di presentare la propria idea imprenditoriale di Start-Up illustrando il loro progetto innovativo e vincere un percorso di incubazione per 6 mesi in tutti gli hub di innovazione Sellalab sul territorio italiano. Da Salerno a Padova, da Biella a Lecce per poter diventare protagonisti del proprio futuro. Nel corso dell’evento sono state illustrate alla platea le 3 idee finaliste: – Start-Up : DisPosto inerente la problematica del posto parcheggio in città. presentata da Vincenzo De Palo, Raffaele Del Pezzo e Antonio Lorenzi. -Start-Up : OSERA inerente la problematica degli acquari e della necessità di adeguarsi quando avviene la riproduzione dei pesci. presentata da Stefano D’Acunzo e Anita D’Acunzo -Start-Up: Attitude inerente la problematica dei ragazzi diplomati e neolaureati che hanno difficoltà e sono disorientati nella ricerca di lavoro, presentata da Angelica Novi. I tre team hanno presentato le loro idee alla giuria presente che ha deciso insieme a dpixel di premiare tutte e tre le idee innovative con un percorso gratuito di 6 mesi negli hub di innovazione Sellalab sul territorio italiano. Un percorso ed un’esperienza unica per tutti e tre. Al termine dell’attesa premiazione per i partecipanti è stata consegnata una targa-ricordo alla docente angrese Luisa Frascogna, moglie di Andrea Postiglione, ideatore del progetto, ricordando la sua grande passione e il suo lungo percorso nell’innovazione, esperto di startup e di open-innovation che avviò la sua prima attività digitale a soli 19 anni, fondando la prima start-up ad Angri Mangatar, videogames, un ragazzo brillante proiettato nel futuro che ha fatto del Centro Terra la sua seconda casa, come lui stesso diceva. Alla premiazione ed al momento di grande commozione ha preso parte anche l’assessore Maria D’Aniello, sempre in fibrillazione per promuovere eventi ed iniziative a favore dei giovani e del loro futuro. Per il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli: “È stata l’occasione per ricordare Andrea Postiglione, scomparso nel 2020, attraverso le parole dei suoi amici e colleghi. Un ragazzo visionario e proiettato al futuro che tanto ha dato e tanto ha lasciato, come ad esempio il progetto madre “La Serra delle Idee”, incentivando l’aggregazione e l’interesse dei giovani verso il mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione”. Va ricordato che il Centro di Aggregazione Civica Terra di Angri si è contraddistinto per numerose iniziative dal 2018 al 2020, per il valore e riferimento che ha saputo creare nella comunità angrese fra i giovani diventando un punto di riferimento e di aggregazione. “Speriamo – dicono dalla sigla – che in un futuro non troppo lontano quel luogo possa rivivere di nuovo quell’atmosfera magica che in tanti hanno vissuto in quei pochi anni dal nome “Terra””.

