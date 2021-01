Cinque regioni in fascia arancione, Campania gialla

L’indice di contagio Rt nazionale schizza sopra la soglia dell’1 e il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che sarà valida da domenica 10 gennaio a venerdì 15. Basandosi come sempre sui dati del monitoraggio settimanale effettuato dalla cabina di regia, il ministro della Salute ha deciso che passeranno in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nessuna regione sarà in zona rossa, mentre tutte le altre saranno in gialla: dodici sono però considerate a rischio alto in questa settimana, otto a rischio medio e una sola (la Toscana) a rischio basso.

