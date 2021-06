Venerdì 18 giugno 2021, alle ore 18 30’ presso il Saint Joseph Resort a Salerno, si svolgerà la Cerimonia di inaugurazione di “R- Estate Insieme”, progetto promosso e sostenuto da Fondazione Carisal e Fondazione Banco di Napoli e diretto a 80 ragazzi under 15, provenienti dai Comuni di Napoli e di Salerno. Si tratta di un campo estivo multitematico diurno rivolto a soggetti fragili e svantaggiati, dedicato allo sport, ma anche a momenti ludico-ricreativi, laboratori musicali, teatrali e soprattutto al divertimento, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti-contagio. Una vera e propria vacanza sportiva non agonistica, orientata al divertimento, all’attività di gruppo in una location prestigiosa sul mare, nella città di Salerno. Le settimane di attività (dal 14 giugno al 20 giugno e dal 25 giugno al 1 luglio 2021) sono strutturate in modo tale che i giovani (n. 40 a settimana) non abbiano mai dei momenti di inattività, ogni minuto della giornata è studiato affinché i partecipanti siano impegnati in un gioco, in una disciplina sportiva o in lezioni teorico-pratiche. L’ente attuatore è il CSI Salerno, alla luce della sua decennale esperienza, della sua attenzione nella lettura delle esigenze dei bambini e adolescenti, che si avvale di metodologie innovative ed efficaci al fine di favorire la crescita sportiva, personale e collettiva dei ragazzi. All’evento di inaugurazione parteciperanno, oltre i ragazzi protagonisti delle attività, i partner sostenitori e attuatori del Progetto: in particolare, la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, nella persona del Presidente Domenico Credendino, la Fondazione Banco di Napoli, rappresentata dal Presidente Rossella Paliotto, il Presidente e il Direttore Tecnico del CSI Salerno, Teresa Falco e Giuseppe D’Andrea. Interverranno, inoltre, per i saluti istituzionali, l’On. le Piero De Luca, il Vicesindaco di Salerno e Assessore all’urbanistica e Mobilità, Domenico De Maio, il Consigliere della Regione Campania, nonchè Assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano e l’Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno. S.E. Mons. Andrea Bellandi.

