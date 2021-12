C’è sistema di partiti anonimi

di Giuseppe Gargani

La stagione che l’Italia sta vivendo da tempo è una delle più difficili della storia repubblicana per ragioni culturali e sociali ma soprattutto perché la politica ha smarrito ogni riferimento culturale producendo un sistema di partiti anonimi, caratterizzati dal peggiore personalismo, il quale ha prodotto una miscela autoritaria e degradante i cui guasti sono sotto gli occhi di tutti, a Napoli, in Campania e nel paese. Il risultato elettorale ottenuto dalle liste che nella comune ispirazione popolare riforamista e liberale sono state presenti nelle elezioni amministrative a Napoli, in Campania dell’ottobre scorso ci consentono di unirci in una comune battaglia politica per organizzare un partito che fermo il riferimento nazionale, si attesta sul piano regionale della Campania con una organizzazione autonoma. La nostra passione civile è collegata alle grandi culture politiche che governano gli Stati della Unione Europea e che costruirono l’Italia repubblicana e l’Europa comunitaria. C’è dunque bisogno di rilanciare una costituente per un nuovo soggetto politico che abbia un profilo identitario incardinato nelle culture del popolarismo e del liberalismo con apertura a tutti i riformisti, un partito senza personalismi ma con organi collegiali eletti dagli iscritti e capaci di far crescere. In una conferenza stampa oggi alle ore 12 all’hotel Vesuvio a Napoli porremo le basi per la fase costituente del nuovo soggetto politico e per un appello a tutti quelli che hanno vissuto queste culture nel passato nonché ai delusi da culture diverse crollate sotto la forza della storia e ai tanti giovani che sono stanchi di votare per coloro che dopo decenni non hanno identità e vivono nell’indistinto.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia