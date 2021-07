Castori bussa a rinforzi: servono 9 giocatori

“Servono due difensori, un esterno di destra, tre centrocampisti ed altrettanti attaccanti”: non le manda a dire Fabrizio Castori che bussa a rinforzi dopo la prima uscita stagionale vinta 6-0 con il Foligno. Il tecnico ha poi aggiunto: “Ci sono indubbie difficoltà economiche, è chiaro che non possiamo fare il mercato delle big. Poi c’è la problematica dei giocatori della Lazio che purtroppo non è dipesa da noi. Stiamo cercando profili giovani di calciatori che corrano ed abbiamo motivazioni importanti. Zortea e Ruggeri sono definiti, mi piacerebbe riavere Coulibaly. Con Fabiani ci confrontiamo quotidianamente, sono sicuro che riusciremo ad allestire una squadra operaia che sappia farsi valere in serie A”.

