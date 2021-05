Casse comunali pari a zero, “a lavoro per provare a valorizzare varie realtà”

di Erika Noschese

Mancate entrate, casse comunali ormai vuote. A rimetterci, quest’anno, saranno gli eventi estivi. Mentre lo scorso anno, l’amministrazione comunale ha lavorato a pieno ritmo con l’Arena del Mare quest’anno, invece, il sottopiazza della Concordia ospiterà solo il premio Charlot, finanziato dalla Regione Campania. Una decisione che sembra far storcere il naso anche all’assessore alla Cultura Antonia Willburger che avrebbe provato ad invertire la rotta ma con scarsi risultati. L’assessore Willburger però non sembra intenzionata a cedere e sta lavorando per cercare nuovi spazi per dare visibilità e spazi a tutte le attività territoriali presenti sul territorio, senza dimenticare i rioni collinari grazie al Festival che, ogni anno, porta a Giovi nomi importanti del panorama culturale. L’assessore alla Cultura sembra intenzionata a portare in città anche il cinema all’aperto e riproporre, nel mese di settembre, l’iniziativa dell’associazione Iperion Cinema sotto Ca.Sa. Assessore, l’Arena del Mare quest’anno potrà ospitare solo il Premio Charlot ma lei è al lavoro per cercare nuovi spazi e coinvolgere e aggregare sempre di più… “Ho cercato di insistere con l’Arena ma è preferibile virare su altro perché l’attività portuale chiude il 31 luglio e basta. Il mio intento è di favorire tutte le realtà che lo scorso anno hanno avuto quest’opportunità…

