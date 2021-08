Cascone: “Con Napoli continua il progetto per la Salerno del futuro”

Luca Cascone, consigliere regionale e Presidente della IV Commissione (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti) traccia un bilancio dell’attività svolta con un occhio al futuro. Si parte ovviamente dal sindaco Napoli. “Salerno con la conferma del sindaco Napoli, continuerà il progetto amministrativo in totale sintonia con la Giunta Regionale guidata dal Presidente De Luca ed avremo l’opportunità di terminare una serie di opere pubbliche ed infrastrutture che alla fine dei lavori potranno vedere completato il grande progetto di riqualificazione urbanistica iniziata oltre un decennio fa”. Iniziamo dalla fine, il sospirato Palazzetto dello sport. “E’ un’opera che meritava di essere completata, dopo il fallimento dell’impresa che si aggiudicò il primo appalto, per dotare anche la nostra città di un impianto sportivo degno di questa definizione. Insieme alla realizzazione del nuovo ospedale potremo vedere realizzate due importantiopere pubbliche finalizzate ai servizi ai cittadini. Ma non vanno dimenticate le importanti opere infrastrutturali che sono finalmente state sbloccate ed indirizzate verso la conclusione, con il decisivo contributo in termini di risorse della Regione Campania: parliamo di Porta Ovest, con il completamento dell’area retroportuale, con un investimento complessivo di oltre 150 M€”. C’è poi l’aeroporto… “E’ vero continua Cascone e finalmente sono iniziati -dopo decenni- i lavori per il prolungamento della pista del Costa d’Amalfi. L’aeroporto è stato definitivamente inserito nella rete aeroportuale campana con Capodichino, sotto la gestione della GESAC, fortemente voluta dalla Giunta De Luca; con la nuova pista e la nuova moderna aerostazione inizieranno anche i lavori di completamento della Metropolitana fino allo scalo aeroportuale (sono già in corso i sondaggi archeologici) e della strada provinciale Aversana; il totale degli investimenti per l’aeroporto e le infrastrutture connesse supererà i 500 M€”. Resta Salerno città che pure otterrà grandi benefici da queste opere. “In città non va trascurato l’importante impatto sociale ed economico che si avrà con il completamento dei diversi lotti del ripascimento del litorale cittadino, anche questi finanziati dalla Regione Campania, dalla spiaggia di Santa Teresa sino al confine con Pontecagnano, comprensivo del nuovo boulevard previsto nella zona dello Stadio Arechi, con un investimento di quasi 200 M€ complessivi. Salerno dopo decenni avrà per tutta la fascia costiera una spiaggia profonda con difese a mare adeguate, una vera rivoluzione che non potrà che avere un impatto sulle attività economiche di grande rilievo. Il tutto si completerà a nord con i parcheggi sottostanti Piazza della Libertà. Per completare questo ricco elenco di opere, tra i principali interventi finanziati – completa Cascone – ed in fase di avvio, non vanno dimenticati: il completamento del Trincerone sia in direzione centro storico che verso via SS. Martiri Salernitani, ed il rifacimento del Corso Vittorio Emanuele”. Non si vive però solo di opere pubbliche… “Intanto basterebbe questo elenco di opere da completare per riqualificare definitivamente la nostra città a motivare i cittadini a sostenere la conferma del Sindaco Enzo Napoli, ma il suo programma immagina ancora una volta un ulteriore rilancio della città con più servizi ai cittadini e maggiore attenzione a sicurezza e pulizia per migliorare il livello di vivibilità. La pandemia è stata affrontata con decisione è nessuno è stato lasciato solo, ora si continua a programmare nel campo della cultura e del sociale, nel commercio e nel lavoro. Una proposta semplice ed efficace in clima pasticciato e di mancate alternative programmatiche.

