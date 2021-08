Caramanno: “Tofalo? Profeta di sventura”

di Erika Noschese

“Il nostro stadio perfettamente idoneo, ed a tempo di record, per l’esordio con la Roma”. Si difende dalle accuse, le ultime – in ordine cronologico – lanciate dall’ex sottosegretario Angelo Tofalo, l’assessore allo Sport, Angelo Caramanno che – a pochi giorni dalla prima partita casalinga per i granata – risponde alle polemiche sollevate dai suoi avversari politici circa le condizioni dell’Arechi in vista della partita contro la Roma. “L’inizio del campionato (o della campagna elettorale?) palesa un inaspettato interesse anzitutto per Salerno e poi per la Salernitana da parte di qualche esponente politico che, negli ultimi anni, ha brillato solo per assenza nel territorio salernitano – ha dichiarato l’assessore Caramanno – Si parla dell’Arechi, il nostro stadio, su cui è stato effettuato con i fondi delle Universiadi un primo intervento importante sotto gli occhi di tutti e, sul quale, oggi, sono in corso, compatibilmente con lo svolgimento delle partite di campionato, ulteriori lavori di miglioramento ed ammodernamento. Con i fondi della Regione Campania, e con l’impegno attivo e puntuale del Comune di Salerno sarà garantito un sereno e confortevole svolgimento del campionato di serie A”. L’assessore allo Sport ribadisce infatti che lo stadio comunale è pronto, con interventi in tempi record e nonostante le stringenti norme previste dalla massima serie in uno alle esigenze di carattere televisivo. “Illuminazione, tornelli, panchine, tunnel d’ingresso, azzeramento delle reti alle spalle delle porte, tribuna stampa, e tanto altro ancora. Il tutto bruciando le tappe, laddove possibile. Stiamo facendo tutto, lavoriamo e continuiamo a lavorare senza sosta, ma sorge spontaneo il dubbio che il Parlamentare in causa (tra le fila di coloro che avrebbero fatto saltare anche il progetto aereoporto per intenderci) possa appartenere alla schiera dei profeti di sventura che ipotizzavano la Salernitana peregrina in altri stadi. Ci dispiace, ma è stato deluso – ha aggiunto – La Salernitana giocherà la serie A all’Arechi”. Da qui l’attacco, proprio al parlamentare pentastellato Angelo Tofalo: “Due suggerimenti al redivivo interessato per le locali sorti: sminuire quanto di buono è stato fatto per ragioni meramente strumentali è un sistema che non ha mai prodotto consenso; evidenziare, per onestà intellettuale e visto il ruolo rivestito, come si bandiscono e portano avanti, con quali tempi, con quali norme con quanta fatica le evidenze e poi le opere pubbliche. La pubblicità ingannevole non paga. La festa non sarà rovinata. In futuro faremo ancora meglio, essendo perennemente impegnati, il Sindaco in primis a ….lavorare. Macte Animo e Forza Salernitana”.

