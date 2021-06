Campi estivi gratuiti per 90 alunni degli istituti Calcedonia e Montalcini

“Panthakù. Educare dappertutto”, progetto con capofila Ai.Bi. Amici dei Bambini selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, resta al fianco dei quattro istituti partner, Calcedonia e Montalcini di Salerno, Denza di Castellammare di Stabia e Principe di Piemonte di S.Maria Capua Vetere, per accompagnare gli studenti anche nelle settimane successive alla chiusura della scuola. A partire dal 14 giugno, partiranno infatti i campi estivi rivolti agli studenti che frequentano la scuola secondaria di I° grado dei quattro istituti comprensivi partner di progetto. Su Salerno in totale saranno 90 i posti messi a disposizione per gli alunni dell’IC Calcedonia e dell’IC Montalcini, che potranno beneficiare di questa opportunità grazie ai due centri estivi previsti in collaborazione con i partner CSI Salerno (Centro Sportivo Italiano) e Rari Nantes Nuoto Salerno. Più nello specifico, presso il pattinodromo comunale del lungomare di via Tafuri con il CSI, come nel 2019, i ragazzi potranno seguire corsi di pallavolo, pattinaggio, basket, tennis, tiro con l’arco e tanti altri sport e attività di socializzazione. Il centro sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 con turni di due settimane. La piscina Nicodemi invece, grazie alla Rari Nantes Nuoto Salerno, aprirà le porte con attività in acqua (nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto pinnato) e attività motorie e di socializzazione, sempre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 con turni di due settimane. “Siamo felici di accogliere nella nostra struttura i ragazzi di Panthakù, se pure con qualche limitazione imposta dall’emergenza sanitaria – spiega Primo Ricci della Rari Nantes Nuoto Salerno – La voglia di poter praticare lo sport e di stare insieme supererà qualsiasi difficoltà legata alla pandemia e siamo certi che i sorrisi dei ragazzi sapranno eliminare quello strato di ruggine che ha coperto gli animi dei nostri collaboratori”. Carico di entusiasmo anche Pino D’Andrea del CSI Salerno: “A partire dalla fine della scuola coinvolgeremo i bambini che saranno ospiti per quattro settimane presso i campi comunali di tennis Giovanni Dininno e presso il pattinodromo Tullio D’Aragona, dove un team di istruttori qualificati li intratterrà con discipline sportive e ludico-ricreative. Il mio focus, come direttore sportivo del CSI di Salerno, è sempre stato promuovere le varie discipline e facilitare l’avviamento allo sport per tutti i bambini le cui famiglie non riescono a garantirlo. Il campo estivo, realizzato su sollecitazione delle dirigenti scolastiche, è stato per questa ragione accolto con grande entusiasmo, perché considero questo evento un momento di aggregazione e diffusione di buone prassi anche tra i più piccoli e farò in modo di portarlo avanti anche oltre la chiusura delle attività progettuali”. 30 invece i posti per gli alunni dell’istituto Denza per il centro estivo “E no che non m’annoio!” ideato dal Basket Team Stabia e dal Tennis Club Terme di Stabia con attività motoria e sportiva all’aperto e quindi lezioni di tennis, basket, calcetto, danza e balli di gruppo, piscina, karaoke, film di animazione, giochi da tavolo e di gruppo, ping-pong, biliardino, orto didattico, laboratori di lettura, pallavolo, baseball, dodgeball, rugby, giochi a squadre, etc.). Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 (per tre settimane con turni per ogni alunno di una settimana) con il pranzo compreso e la navetta che farà servizio di andata e ritorno. “Per noi è un grande orgoglio collaborare con un’associazione così attivamente impegnata nel sociale – racconta Giuseppe Zurolo, direttore responsabile di “E no che non m’annoio!” – Ci auguriamo di poter continuare questa partnership per offrire il nostro piccolo contributo alla rinascita del territorio”. Oltre al centro estivo di Castellammare di Stabia, novità di quest’anno anche l’opportunità per 30 allievi dell’istituto Principe di Piemonte di Santa Maria Capua Vetere di accedere al primo centro estivo realizzato presso il Real sito di Carditello: il cartellone degli appuntamenti è molto ricco e va dai laboratori legati alla natura e all’ambiente, alle discipline sportive, dalle attività teatrali a quelle musicali e prettamente ludiche e quindi teatro, laboratori di fotografia naturalistica, laboratori di canto corale, karaoke, cineforum educativo, pittura e lettura in natura, giochi da tavolo, running, camminata sportiva, percorsi benessere, riciclo creativo, escursioni naturalistiche, laboratori natura per la salvaguardia della biodiversità, attività di avvicinamento a cavalli\pony, orto didattico e giardinaggio. Il campus durerà tre settimane dal 14 giugno al 2 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30 compresa anche la navetta di andata e ritorno. In questo caso il pranzo sarà a sacco, quindi a carico del genitore. I risultati del programma saranno presentati nel corso di un incontro conclusivo su invito per insegnanti e famiglie, durante il quale si produrranno gli esiti dei laboratori artistici (esibizione corale, teatrale, ecc.). Sarà l’occasione per mostrare le tecniche utilizzate, il lavoro svolto e valutare esperienze didattiche future. Contento il direttore del Real Sito di Carditello, Roberto Formato: “Carditello è un sito inclusivo e molto amichevole. Stiamo sviluppando numerosi progetti a misura di bambino, con l’obiettivo di offrire nuovi servizi alle famiglie e stimolare i più giovani con attività ludiche, percorsi educativi e laboratori teatrali nel bosco. Un modello culturale che ci rende particolarmente orgogliosi e intende valorizzare a Carditello ogni tipo di diversità culturale, intesa come fonte di scambio, innovazione e creatività, per la crescita delle nuove generazioni. La scelta di realizzare campi scuola nel Real Sito di Carditello – già partner di Intercultura e sede del Parlamentino studentesco – esprime bene la nostra missione: regalare un sorriso ad ogni bambino. Carditello è un sito anticamorra ma è soprattutto un simbolo di riscatto e rinascita per l’intero territorio, aperto a bambini, famiglie e rifugiati”. Grande soddisfazione anche dall’Associazione Agape Fraterna che gestirà gli aspetti amministrativi dei centri estivi per gli alunni delle scuole di Castellammare Stabia e Santa Maria Capua Vetere: “La nostra missione è infatti proprio quella di dare sostegno alle famiglie in difficoltà economica e in questo caso lo facciamo offrendo loro la possibilità di far trascorrere un periodo in allegria ai propri figli, dopo i lunghi e difficili mesi che abbiamo vissuto”, chiarisce il presidente di Agape fraterna Daniele Carrano. Per tutti sarà dunque l’occasione di riappropriarsi della socialità, del gioco e del divertimento, strizzando sempre un occhio alla crescita personale, culturale e formativa che è alla base dei campi estivi promossi da “Panthakù. Educare dappertutto”. LA RETE. Sono partner di progetto, insieme ad Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini capofila: Comune di Salerno, Comune di Castellammare di Stabia (NA), Comune di S.Maria Capua Vetere (CE), IC Calcedonia e IC Rita Levi Montalcini di Salerno, IC Denza di Castellammare di Stabia, IC Principe di Piemonte di S.Maria Capua Vetere, Human Foundation, Fondazione Carisal – Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani di Salerno, Associazione Vela Centro Servizi Sociali, Acli Service Salerno, Associazione Campania Danza, Associazione Culturale Saremo Alberi – Libroteca, Società cooperativa sociale Saremo Alberi, Associazione Compagnia del Giullare, Associazione Culturale Funneco – Culture Hub, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Salerno, CNA Campania Nord (sedi di Napoli e Caserta), ASD Rari Nantes Nuoto Salerno, CSI – Centro Sportivo Italiano Comitati Provinciali di Salerno, Napoli e Caserta, Associazione Agape Fraterna Onlus, Associazione Casa Babylon Teatro.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia